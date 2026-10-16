Khởi tố bị can mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền'

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội “Rửa tiền” và 3 bị can về hành vi “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 324 và Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra xác định khoảng giữa năm 2025, Phạm Thị Miên (SN 1993, trú tại xã Phú Thái, TP Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (SN 2000, trú tại xã Lai Khê, TP Hải Phòng) do có nhu cầu tìm việc làm, cả 2 đã lên mạng xã hội để tìm việc và tham gia vào nhóm “Danh sách đen Mộc Bài” trên ứng dụng Telegram. Tại đây, Miên và Duy nói chuyện với các đối tượng trong nhóm Telegram (không rõ thông tin của đối tượng), thì được các đối tượng giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền.

Các đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Miên và Duy sử dụng căn cước của mình để đăng ký các tài khoản ở nhiều ngân hàng. Sau đó, Miên và Duy đều gửi thông tin: số tài khoản, tên và mật khẩu đăng nhập, gmail cho các đối tượng và cung cấp mã OTP để đăng nhập các tài khoản ngân hàng trên các thiết bị của đối tượng.

Đến khoảng tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia. Tại đây, Miên và Duy được các đối tượng đưa đến nơi làm việc ở Bavet (gần cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh). Công việc của Miên và Duy là có mặt tại phòng làm việc, khi có giao dịch chuyển tiền từ 10.000.000 đồng trở lên, cần quét sinh trắc học khuôn mặt thì các đối tượng đưa điện thoại cho Miên và Duy để thực hiện.

Về thủ đoạn "rửa tiền", sau khi các đối tượng đánh bạc trên mạng internet thực hiện nạp tiền vào tài khoản trên trang web đánh bạc (là tài khoản ngân hàng của Miên, Duy cung cấp cho các đối tượng trước đó), các đối tượng bên Campuchia thực hiện thao tác chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10.000.000 đồng trở lên, Miên và Duy tiếp tục thực hiện quét sinh trắc học khuôn mặt để xác thực, thực hiện các giao dịch.

Theo đó, việc Miên và Duy cung cấp các tài khoản ngân hàng, xác thực khuôn mặt cho các giao dịch chuyển khoản ngân hàng thành công, chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau là hành vi giúp các đối tượng đánh bạc và các đối tượng tổ chức đánh bạc tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền đánh bạc của mình; đồng thời, thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về hành vi “Rửa tiền” đồng thời khởi tố 3 bị can khác trong vụ án về hành vi "Đánh bạc".

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.