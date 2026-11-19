Bị can La Trọng Khang.

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Trọng Khang (sinh năm 1997, ngụ khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3/9, sau khi nhận tin báo về xe tải không gắn biển số vận chuyển cát tại khu vực ấp Đây Cà Hom, xã An Cư, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đến kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện Khang điều khiển xe tải lùi vào nền nhà một người dân. Khi được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, Khang không chấp hành mà lái xe lao thẳng về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ. Cán bộ này kịp thời né tránh nên không bị thương.

Sau đó, Khang lái xe bỏ chạy về hướng Chi Lăng, rồi dừng xe và rời khỏi hiện trường.

Làm việc với cơ quan công an, Khang thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.