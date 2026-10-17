Khởi tố bị can chưa thành niên điều khiển xe máy gây tai nạn nghiêm trọng

Theo kết quả điều tra ban đầu: Tối ngày 7/7, T.H điều khiển xe gắn máy chở theo hai người lưu thông trên địa bàn xã Sa Thầy. Khi di chuyển đến khu vực giao lộ với đường tỉnh lộ 675, trong điều kiện trời tối, tầm nhìn hạn chế, T.H đã thiếu chú ý quan sát, không phát tín hiệu cảnh báo nhưng vẫn điều khiển phương tiện chuyển hướng, dẫn đến va chạm với xe mô tô chở hai người đang đi theo chiều ngược lại.

Tai nạn xảy ra khiến cả năm người trên hai phương tiện bị thương tích; trong đó, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của bốn nạn nhân còn lại do hành vi của H gây ra lên tới 164%.

Thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với T.H

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn con em chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.