Theo cơ quan điều tra, bị can Lê Đức Trọng (SN 1995, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Đức Trọng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng thụ lý, điều tra liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn phường Hồng Bàng trong năm 2026.

Để phục vụ quá trình điều tra, ngày 26/11/2026, cơ quan điều tra ban hành Thông báo số 27953, đề nghị những cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hoạt động cho vay của bị can Lê Đức Trọng chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin tại số 88 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Người tiếp nhận là điều tra viên Hoàng Văn Ngọ, số điện thoại 0966689234.

Công an TP. Hải Phòng thông báo những người từng tham gia giao dịch vay tiền hoặc có thông tin liên quan đến hoạt động cho vay của bị can Lê Đức Trọng sớm liên hệ để phối hợp làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.