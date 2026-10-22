Khởi tố bị can bán sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Ngày 22/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức (SN 1999, trú tại thôn Vũ Nghị, xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 20/8/2026, Công an xã Thái Thụy phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7 tiến hành kiểm tra cửa hàng thời trang Đức Bun tại số 244 đường Nguyễn Đức Cảnh, thôn Diêm Điền 3, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, do Lê Tuấn Đức làm chủ.

Hơn 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại cửa hàng thời trang Đức Bun do Lê Tuấn Đức làm chủ. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra khu vực kinh doanh và kho chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Burberry, D&G, Hermes, Moncler, Dior, Lacoste, Fendi, Louis Vuitton và DSQUARED2.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 2.116 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, gồm 1.022 chiếc áo, 481 chiếc quần, 280 bộ quần áo, 273 đôi dép và 60 đôi giày.

Tổng giá trị số hàng hóa được xác định là 769.870.000 đồng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Đức để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an xã Thái Thụy đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.