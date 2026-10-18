Khởi tố, bắt tạm giam Tôn Bằng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Sản phẩm táo đỏ vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa phát hiện, xử lý vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.HCM về đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Sun Yupeng (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc), chồng cũ của TikToker Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục.

Sau đó, ông Hảo giao cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng sử dụng nhãn hiệu để kinh doanh thông qua nền tảng TikTok.

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng Nguyễn Thị Thái Hằng nhập khẩu và kinh doanh sản phẩm táo đỏ. Theo cơ quan điều tra, Sun Yupeng biết nhãn hiệu “Hằng Du Mục” thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Hảo, đồng thời không được tự ý chuyển giao, chuyển nhượng, ủy quyền cho bên thứ ba sản xuất hoặc sử dụng nhãn hiệu ngoài phạm vi được cho phép.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn với Nguyễn Thị Thái Hằng, Sun Yupeng bị xác định đã thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” khi chưa được chủ sở hữu nhãn hiệu chấp thuận.

Lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Phát hiện gần 29 tấn táo đỏ tại kho hàng

Trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM tiến hành khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn, TP.HCM. Công ty này do Sun Yupeng làm người đại diện theo pháp luật.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, có xuất xứ Trung Quốc. Số hàng hóa này có giá trị ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số hàng hóa nói trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Sun Yupeng (Tôn Bằng, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc), chồng cũ của TikToker Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục).

Việc phát hiện, xử lý vụ việc nằm trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo cơ quan chức năng, công tác đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được tăng cường, bảo đảm việc xử lý khách quan, nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, không phân biệt người vi phạm là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.