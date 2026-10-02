Khởi tố, bắt tạm giam TikToker 'Minh Sầm Sơn'

Ngày 2/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quốc Minh (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn), chủ tài khoản TikTok “Minh Sầm Sơn”, về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”.

Hoàng Quốc Minh làm việc tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Hoàng Quốc Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo kết quả xác minh ban đầu, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trở về địa phương, Minh lập tài khoản TikTok, thường xuyên phát trực tiếp, đăng tải những hình ảnh mang tính chất giang hồ, bạo lực nhằm thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Hình ảnh một phiên live của Hoàng Quốc Minh.

Để gia tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người tổ chức các phiên thách đấu trực tiếp, thường gọi là “PK Live”. Trong các phiên này, những người tham gia kêu gọi người xem tặng quà ảo, chuyển tiền để phân định thắng, thua. Người thua cuộc phải thực hiện những “hình phạt” đã được thỏa thuận trước.

Đáng chú ý, các hình phạt được đưa ra là những hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm của các hành vi này được đẩy lên theo số lượng quà tặng, tiền mà người tham gia nhận được.

Hoàng Quốc Minh sử dụng đạo cụ giả để gây ấn tượng, tăng tính bạo lực và thu hút sự tò mò của người xem.

Trong quá trình phát trực tiếp, những người tham gia còn có hành vi chửi bới, thách thức, kích động tâm lý hiếu kỳ của người xem, tạo sự tò mò, mong muốn chứng kiến người thua cuộc phải chịu những hình phạt nguy hiểm, qua đó lôi kéo người xem tiếp tục tặng quà, chuyển tiền.

Ngày 29/9, lực lượng Công an đã triệu tập Hoàng Quốc Minh đến làm việc, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quốc Minh về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.