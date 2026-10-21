Khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can liên quan hai vụ trộm xe máy tại phường Rạch Giá

Tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Lê Hoàng Long.

Ngày 21/10, Công an phường Rạch Giá cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hoàng Long (sinh năm 1998, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23/7/2026, ông H.N.A đến Công an phường Rạch Giá trình báo việc bị mất trộm xe mô tô hiệu Vespa Sprint, đỗ trước nhà tại đường số 34, khu đô thị Phú Cường, phường Rạch Giá.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Rạch Giá triển khai lực lượng điều tra, xác minh, xác định Bùi Thanh Phong (sinh năm 1997, ngụ phường Rạch Giá) là đối tượng nghi vấn. Qua đấu tranh khai thác, Phong khai nhận cùng Lê Hoàng Long thực hiện vụ trộm trên.

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận còn cùng nhau trộm một xe mô tô hiệu Honda SH Mode vào ngày 15/7/2026 tại đường Ngô Văn Sở, phường Rạch Giá.

Ngày 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thanh Phong về hành vi trộm cắp tài sản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục xác định vai trò đồng phạm của Lê Hoàng Long trong hai vụ trộm, làm cơ sở khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG ĐÔ