Ngày 11/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1989, trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 28/9/2026, tại khu vực tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, Nguyễn Văn Thắng sử dụng điện thoại di động để phát trực tiếp hình ảnh trên mạng xã hội. Trong quá trình livestream, Thắng có những lời nói và hành vi bị cơ quan công an xác định là phản cảm, mang tính chất kích động, xúc phạm danh dự của công dân.

Khởi tố, bắt tạm giam Thắng ‘Ật’ về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh Công an cung cấp.

Các hình ảnh, video liên quan sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trước đó, vụ việc Thắng “Ật” xảy ra xô xát với ông Dương Văn Hưng, nhân viên một nhà hàng tại phường Tây Hoa Lư, đã gây chú ý trên mạng xã hội. Theo thông tin được báo chí phản ánh, trong quá trình livestream, Thắng có lời lẽ lăng mạ, khiêu khích ông Hưng, dẫn đến mâu thuẫn và xô xát. Hình ảnh sự việc được đăng tải, lan truyền trên mạng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Hoa Lư đã làm việc với những người liên quan, xác minh vụ việc và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Hồ sơ sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.