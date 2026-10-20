Khởi tố, bắt tạm giam tài xế taxi tông công nhân môi trường trọng thương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Cường để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 20/7/2026, Nguyễn Quốc Cường điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 82H-009.77 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn gần cầu Đăk Bla.

Công an tỉnh Quảng Ngãi tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Cường. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trước khi cầm lái, Cường đã sử dụng rượu, bia dẫn đến buồn ngủ, giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống. Trong quá trình di chuyển, tài xế này chuyển làn không bảo đảm an toàn, không bật tín hiệu báo hướng rẽ và thiếu chú ý quan sát nên đã tông trực diện vào ông Nguyễn Tiến Thiểm, công nhân đang thực hiện nhiệm vụ thu gom rác tại làn đường trong cùng.

Chưa dừng lại ở đó, sau cú va chạm với nạn nhân, chiếc ô tô tiếp tục lao tới đâm mạnh vào đuôi xe chở rác biển kiểm soát 82C-035.86 đang dừng phía trước.

Vụ tai nạn khiến ông Thiểm bị thương nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định lên tới 76%.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Quốc Cường đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.