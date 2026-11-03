Khởi tố, bắt tạm giam quản lý cửa hàng AVAKIDS tham ô hơn 348 triệu đồng

Bị can Trần Thanh Nhàn.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Nhàn (sinh năm 2004, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Nhàn giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm về hoạt động của cửa hàng AVAKIDS tại số 89 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại AVAKIDS.

Trong thời gian này, Nhàn bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự ý lấy các mặt hàng sữa bán ra bên ngoài, chiếm đoạt hơn 348 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.