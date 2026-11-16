Khởi tố, bắt tạm giam nữ Tổng Giám đốc lừa đảo hàng chục tỷ đồng để 'đánh' vàng ảo

Thái Thị Thu Đào – đại diện Công ty CP Tập đoàn Langbiang và Công ty CP Redeyes tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào (SN 1980, ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố về việc tập trung tấn công đối với các loại tội phạm, làm sạch địa bàn, giữ gìn ANTT, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, trong đó có tội phạm liên quan đến hoạt động núp bóng doanh nghiệp cung cấp thông tin gian dối trong hoạt động kinh doanh bất động sản để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc Thái Thị Thu Đào – đại diện Công ty CP Tập đoàn Langbiang và Công ty CP Redeyes – có hành vi lừa đảo thông qua hình thức góp vốn đầu tư mua bán bất động sản, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do tham gia đầu tư (mua, bán) vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB (thông qua ứng dụng XTB Online Investing – sàn giao dịch ngoại hối Forex) dẫn đến thua lỗ, Đào đã nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền tiếp tục "gỡ gạc".

Để thực hiện hành vi, Đào đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về việc mua bán đất, tự vẽ ra mức lợi nhuận hấp dẫn với vòng quay vốn siêu tốc (mỗi khoản vay chỉ kéo dài từ 5 đến 10 ngày) nhằm tạo lòng tin cho các bị hại. Thực chất, sau khi nhận tiền góp vốn, Đào dùng thủ đoạn "lấy tiền người sau trả cho người trước", phần lớn số tiền còn lại bị can nướng vào các lệnh giao dịch vàng trên sàn XTB.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Đào đã 83 lần đưa thông tin gian dối về việc mua bán đất để huy động của bị hại tổng số tiền hơn 1.343,5 tỷ đồng. Sau khi xoay vòng hoàn trả gần 1.300 tỷ đồng, bước đầu cơ quan điều tra xác định Đào đã chiếm đoạt hơn 20,5 tỷ đồng.

Cơ quan công an công bố quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào. (Ảnh: Công an cung cấp)

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ: với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty CP Redeyes, Đào đã sử dụng pháp nhân doanh nghiệp này để bịa đặt thông tin về nguồn vốn và tiến độ giải ngân các chương trình, dự án. Tin lời nữ Tổng Giám đốc, nhiều cá nhân đã ký thỏa thuận và chuyển tiền đầu tư. Sau khi nhận tiền, Đào tiếp tục dựng chuyện để yêu cầu chuyển thêm, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 13,4 tỷ đồng mang đi giao dịch vàng ảo trên các sàn Exness, XM.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã làm việc với 8 bị hại và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội cùng số tiền chiếm đoạt để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo những tổ chức, cá nhân là bị hại của Thái Thị Thu Đào khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM) để trình báo và phối hợp giải quyết.