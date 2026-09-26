Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng in, phát hành 21.000 quyển sách trái phép

Các đối tượng từ trái sang: Nguyễn Thị Hồng Phương, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC01), đơn vị đã làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan đến việc đặt in, in ấn và phát hành 10 xuất bản phẩm với tổng số 21.000 quyển sách trái phép.

Cụ thể, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (SN 1961, ngụ phường Bàn Cờ) liên hệ, nhờ Lê Đăng Khôi (SN 1983, ngụ phường Chánh Hưng) đặt in 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển nhưng không có giấy phép theo quy định.

Sau đó, Lê Đăng Khôi gửi file sách để đặt Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc in ấn và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng.

Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (SN 1980, ngụ phường Phú Thọ) làm Giám đốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản”, quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và cơ sở in phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất bản; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in, không vì lợi nhuận mà tổ chức hoặc tiếp tay cho việc in, phát hành sách trái phép.

Theo cơ quan công an, hành vi vi phạm nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 344 Bộ luật Hình sự. Trường hợp phạm tội có tổ chức có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm theo điểm a, khoản 2 Điều này. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định.

Công an cũng đề nghị người dân lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp, không tiếp tay tiêu thụ sách in trái phép; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.