Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông dùng búa đánh bạn nhậu bị thương 36%

Bị can Chau Vứt.

Ngày 11/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Chau Vứt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 28/6/2026, Chau Vứt cùng ông C.B (sinh năm 1972, ngụ xã An Cư) và 3 người khác uống rượu tại nhà Vứt ở ấp Đây Cà Hom, xã An Cư.

Sau khi nghỉ uống rượu, giữa Vứt và ông C.B xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Vứt dùng búa đánh ông C.B. gây thương tích 36%.

HOÀNG ĐÔ