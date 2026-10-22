Khởi tố, bắt tạm giam người cầm gậy đập phá xe tải

Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc (sinh năm 1991, tạm trú xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Người đàn ông dùng gậy đập phá xe tải ở xã Vĩnh Lộc

Trước đó, tối 18-10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp điện chặn xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc. Người này lớn tiếng chửi bới, cầm gậy gỗ liên tiếp đập vào kính chắn gió và kính bên hông xe tải khiến kính bị vỡ.

Công an TPHCM khởi tố Huỳnh Lương Lộc để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. ﻿ Ảnh: KIẾN VĂN

Tài xế xe tải là anh L.T.H. đã trình báo Công an xã Vĩnh Lộc đề nghị xử lý. Anh H. cho biết trong quá trình điều khiển xe tải trên đường không xảy ra va chạm giao thông hay có mâu thuẫn từ trước với người đàn ông trên.

Công an xã Vĩnh Lộc nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, truy xét. Trong tối 18-10, lực lượng công an xác minh, triệu tập Huỳnh Lương Lộc lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Lộc khai nhận hành vi.