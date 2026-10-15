Khởi tố, bắt tạm giam nghịch tử đánh chết cha ruột

Theo thông tin từ cơ quan điều tra: Trần Thành Tâm là người không có nghề nghiệp, đã có một người con trai và ly hôn vợ, thường xuyên uống rượu một mình, sau khi say sỉn thì chửi bới cha mẹ. Khoảng 20 giờ ngày 4/10/2026, Tâm nhậu một mình tại nhà đến khoảng hơn 00 giờ ngày 5/10/2026, Tâm lên lầu đi đến phòng cha ruột là ông T., SN 1954 để trả chìa khóa nhà.

Đối tượng Trần Thành Tâm.

Trong lúc Tâm đưa chìa khóa nhà thì xảy ra cự cãi với ông T. Lúc này, Tâm xông tới dùng chân đá vào người và dùng tay đánh liên tiếp vào đầu, mặt của ông T. làm ông T. nằm bất động dưới sàn nhà, sau đó Tâm bỏ đi ra bên ngoài và xuống nhà nhậu tiếp.

Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Tâm quay trở lên phòng ông T. thì thấy cha mình nằm trên vũng máu nên Tâm đi sang phòng mẹ ruột là bà B.T để kêu bà B.T (lúc này bà B.T đang ngủ với cháu là con ruột của Tâm) qua phòng ông T. dọn dẹp, sau đó Tâm bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Bà B.T thức dậy không thấy Tâm đâu, do trước đó nhìn thấy Tâm nhậu một mình nên sợ say xỉn sẽ đánh cháu mình nên bà B.T dẫn cháu bỏ chạy ra khỏi nhà và khóa cửa rào, đi bộ về hướng chợ Châu Đốc.

Tâm sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, đi quanh nhà tìm kiếm không thấy bà B.T đâu nên chạy đuổi theo và nắm tay lôi bà B.T và con mình về nhà.

Tâm kêu bà B.T lên phòng dọn dẹp, lau máu trong phòng ông T.

Trong lúc lau máu dưới sàn gạch, Tâm dùng chân đá vào người làm bà B.T ngã xuống làm chảy máu đầu. Bà B.T ngồi dậy tiếp tục lau máu và lau người cho ông T. rồi kêu Tâm bế ông T. lên giường.

Trong lúc Tâm bế ông T lên giường và lau chùi vết máu trên tường, bà B.T bỏ chạy ra khỏi nhà và nhờ người chở đến Công an phường Châu Đốc trình báo.

Sau đó bà B.T được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân cấp cứu và điều trị, hiện sức khỏe đã bình phục. Còn ông T đã tử vong.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.