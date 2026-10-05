Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên sau vụ ẩu đả tại quán beer ở Quảng Trị

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức (SN 2004, trú thôn Mỹ Tú, xã Vĩnh Hoàng) để điều tra vụ việc xảy ra tại một quán beer ở xã Vĩnh Linh.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Đức để điều tra vụ việc xảy ra tại quán Tróc Tróc Beer (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 15/9, tại quán Tróc Tróc Beer ở thôn Hồ Xá Trung, xã Vĩnh Linh xảy ra vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Linh đã đến hiện trường, xác minh những người liên quan và thu thập thông tin ban đầu. Vụ việc sau đó được báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục làm rõ.

Đến ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Đức.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 tỉnh Quảng Trị phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam Đức theo quy định.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý.