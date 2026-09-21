Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Bị can Ngô Quốc Định. Ảnh: NGỌC KHUÊ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Quốc Định sống cùng cha ruột, bà T. T. A (người chung sống như vợ chồng với cha của Định) và em N. T. T, sinh năm 2013, là con riêng của bà A, cùng ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.

Khoảng 22 giờ ngày 2/7/2026, khi em T đang ở trong phòng, Định đi vào ngồi nói chuyện và nảy sinh ý định thực hiện hành vi quan hệ với em T nhưng bị em chống cự. Bà A phát hiện vụ việc và đến Công an xã Giồng Riềng tố giác hành vi của Định.

Làm việc với cơ quan Công an, Định đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.