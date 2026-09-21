Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi
Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Quốc Định (sinh năm 2008, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Quốc Định sống cùng cha ruột, bà T. T. A (người chung sống như vợ chồng với cha của Định) và em N. T. T, sinh năm 2013, là con riêng của bà A, cùng ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.
Khoảng 22 giờ ngày 2/7/2026, khi em T đang ở trong phòng, Định đi vào ngồi nói chuyện và nảy sinh ý định thực hiện hành vi quan hệ với em T nhưng bị em chống cự. Bà A phát hiện vụ việc và đến Công an xã Giồng Riềng tố giác hành vi của Định.
Làm việc với cơ quan Công an, Định đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-bat-tam-giam-nam-thanh-nien-de-dieu-tra-ve-toi-hiep-dam-nguoi-duoi-16-tuoi-a497534.html