Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 12 hành hung cô giáo

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TG

Trước đó (ngày 19/10), do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V. , học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP Hà Nội) cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

Vụ việc khiến L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. , gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức làm việc trực tiếp với nhà trường và thăm hỏi, động viên giáo viên; yêu cầu nhà trường tiếp tục hỗ trợ giáo viên trong quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe và ổn định tâm lý.

Đồng thời, yêu cầu Trường THPT Mạc Đĩnh Chi rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa bạo lực học đường; nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng ứng xử cho học sinh; phối hợp thường xuyên với cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt những khó khăn, diễn biến tâm lý, xử lý các nguy cơ bạo lực từ xa.