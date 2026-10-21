Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 12 hành hung cô giáo

Ngày 21/10, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.H.V (17 tuổi) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nam sinh hành hung cô giáo tại lớp học được camera ghi lại. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, ngày 19/10, do không hoàn thành bài tập về nhà, L.H.V. , học sinh lớp 12 trường THPT Mạc Đĩnh Chi cùng một số học sinh khác bị cô giáo L.T.H. phạt đứng góc lớp.

Lúc này, L.H.V đã bực tức dùng tay đánh cô giáo L.T.H. , gây thương tích gãy xương cánh mũi phải.

Ngay trong ngày 19/10, Công an xã Nội Bài đã làm rõ vụ việc và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L.H.V về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.