Khởi tố, bắt tạm giam 'Hiệp đen' và 13 đối tượng liên quan

Cơ quan công an làm việc với “Hiệp đen”

Tối 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (sinh năm 1971) cùng 13 người liên quan. Vụ án do Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý, điều tra.

Dàn dựng clip bạo lực để tạo thanh thế trên mạng

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TP. HCM.

Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Tuấn Hiệp” để đăng các video giao lưu, ăn uống, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Các loại hung khí đối tượng sử dụng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Để tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp bị xác định đã khởi xướng, cùng một số người quen bàn bạc và dàn dựng các đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ”.

Các clip được đăng trên YouTube, Facebook và TikTok, với những cảnh rượt đuổi, đánh nhau, dùng gậy và súng để giải quyết mâu thuẫn. Trong các clip, Nguyễn Tuấn Hiệp được xây dựng hình ảnh là “đại ca”, được gọi là “A2”.

Làm rõ việc cho vay với lãi suất từ 10% mỗi tháng

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa góp tiền cho người khác vay. Theo cơ quan điều tra, các khoản vay có lãi suất từ 10% mỗi tháng, tương đương từ 120% mỗi năm.

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng hơi báng gỗ trên trần phòng ngủ. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khẩu súng được xác định là vũ khí quân dụng.

Các bị can tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an TP. HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế, đe dọa hoặc uy hiếp người khác. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các hành vi liên quan trong vụ án.