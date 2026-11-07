Khởi tố, bắt tạm giam 'Hiệp đen' cùng 13 đối tượng liên quan

Cơ quan chức năng làm việc với bị can Nguyễn Tuấn Hiệp. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đây là một trong các vụ án thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Đồng chí Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung xác minh, điều tra, xử lý nhóm đối tượng “giang hồ mạng” do Nguyễn Tuấn Hiệp (tự “Hiệp đen”, sinh năm 1971) khởi xướng việc giàn dựng, đăng tải các video mang nội dung bạo lực, đánh bóng tên tuổi, tạo thanh thế trên mạng xã hội.

Theo điều tra, Nguyễn Tuấn Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2017, Hiệp sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Tuấn Hiệp” thường xuyên đăng tải các video giao lưu, ăn uống, qua đó thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Các bị can tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Muốn nổi tiếng, tung hô và tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp khởi xướng, cùng các đối tượng quen biết bàn bạc, giàn dựng những đoạn phim ngắn về “anh em giang hồ” để đăng lên YouTube, Facebook, TikTok. Nội dung các đoạn phim thể hiện cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy, súng giải quyết mâu thuẫn, xây dựng hình ảnh Hiệp là “đại ca”, được gọi là “A2”.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ Nguyễn Tuấn Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm, Nguyễn Trung Nghĩa thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Hiệp bỏ tiền cùng 2 đối tượng cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Các loại hung khí đối tượng sử dụng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện trên trần phòng ngủ có một khẩu súng hơi báng gỗ, được xác định là vũ khí quân dụng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng xã hội để cổ súy bạo lực, phô trương thanh thế “giang hồ”, đe dọa, uy hiếp người khác và thực hiện hoạt động vi phạm pháp luật.

Không để các đối tượng núp bóng những clip giàn dựng, nội dung “giải trí” để thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Mọi hành vi vi phạm khi được phát hiện đều phải được xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.