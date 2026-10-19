Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở Thái Nguyên

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam B.V.T (SN 1973) và T.T.H (SN 2004) cùng trú tại xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo điều 142, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, đối tượng B.V.T đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T.N.H trú tại xã Đại Phúc.

Bị can B.T.T.H (bên trái) và B.V.T tại cơ quan điều tra

Trong khi đó, cũng trong khoảng thời gian năm 2022 đến tháng 8/2026, cháu H bị đối tượng B.T.T.H xâm hại tình dục nhiều lần.

Đến tháng 10/2026, cháu H đã đến cơ quan Công an trình báo.

Làm việc với cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng B.V.T và B.T.T.H về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Có tính chất loạn luân; b) Làm nạn nhân có thai; c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; d) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; đ) Phạm tội 02 lần trở lên; e) Đối với 02 người trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Có tổ chức; b) Nhiều người hiếp một người; c) Đối với người dưới 10 tuổi; d) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.