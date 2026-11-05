Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Hiến Tài về tội trốn thuế

Trong quá trình xác minh, điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Hiến Tài có hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước. Trong quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Hiến được biết đến thông qua câu nói “HDPE là ngon luôn”, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Sau đó, Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Trang Tiktok của Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vụ việc là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký, kê khai, nộp thuế và lập, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mọi hành vi cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn hoặc sử dụng các thủ đoạn khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.