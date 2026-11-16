Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng 5-3

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phi Thanh (sinh năm 1973, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng 5-3, về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại Khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đọc Quyết định khởi tố vụ án (Ảnh:CAHT)

Hiện, Cơ quan Chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.