Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an ngày 20.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Giang Thị Quỳnh Anh (sinh năm 1992, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Giang Thị Quỳnh Anh

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do nợ tiền nhiều người, Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê xe máy tự lái rồi mang đi cầm cố. Để lấy được xe, Quỳnh Anh liên hệ với chủ một cơ sở cho thuê phương tiện, giới thiệu mình làm bếp tại khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp. Tin tưởng, chủ cơ sở đồng ý giao xe và trả hoa hồng giới thiệu khách.

Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục thuê thêm. Từ ngày 7.8 đến 28.10.2026, bị can đã nhận tổng cộng 22 xe máy của cơ sở này.

Có xe trong tay, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố qua mạng xã hội, nói đây là tài sản của gia đình, chị hoặc em gái. Bị can viện lý do hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để thuyết phục người khác nhận cầm cố, lấy từ 4,5 triệu đồng đến 9 triệu đồng mỗi xe.

Khi đến hạn trả phương tiện, Quỳnh Anh tiếp tục kéo dài thời gian bằng những lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách. Nhận thấy bất thường, chủ cơ sở kiểm tra, phát hiện các xe đã được giao cho người khác nên trình báo Công an.

Các xe máy được thu hồi trong quá trình điều tra vụ án

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác minh, truy tìm và thu hồi được 19 trong số 22 xe máy. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cơ quan điều tra đề nghị những người từng cho Quỳnh Anh thuê, mượn xe hoặc giao tài sản nhưng chưa được hoàn trả; người nhận cầm cố, nhận giữ, mua bán hoặc đang quản lý các phương tiện do bị can giao; người cho vay, giao tiền liên quan đến những xe này chủ động cung cấp thông tin.

Người có liên quan có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu hoặc Điều tra viên, Thiếu tá Lê Thanh An, số điện thoại 0905680890, để phối hợp giải quyết.