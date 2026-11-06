Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Công an thành phố tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024, Tuấn tham gia đầu tư tiền số và chứng khoán thông qua nhóm “Rocket” trên mạng xã hội và trang web B. Do liên tục thua lỗ, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, Tuấn vay tiền của hơn 10 cá nhân, đồng thời vay qua các ứng dụng tín dụng và ngân hàng, với tổng nợ gốc và lãi khoảng 2 tỷ đồng.

Tối 23/3/2026, trong lúc gọi video hỏi vay tiền bạn là L.V.H.L. (trú tỉnh Quảng Trị), Tuấn phát hiện tài khoản ngân hàng của L. thường xuyên luân chuyển số tiền lớn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để tiếp tục đầu tư. Tuấn đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến L. tin tưởng, đồng ý cho mượn tiền vốn phục vụ công việc.

Sau đó, L. tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về nhu cầu cần vốn làm việc để vay tiền của anh L.A.T. Khi nhận được tiền, L. chuyển toàn bộ cho Tuấn. Bằng thủ đoạn trên, Tuấn đã chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của bị hại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra khởi tố Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.