Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lợi dụng mạng xã hội tiktok đăng tải video tuyên truyền sử dụng trái phép chất ma túy

Đối tượng Nguyễn Tấn Phúc tại Cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Phúc (tên gọi khác là Tý, sinh năm 1987, thường trú tại K5/35C, Tổ 68, khu phố Bửu Hòa 1, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng “giang hồ mạng” với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Giám đốc Công an Thành phố và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, điều tra, mở rộng các vụ án liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Hình chụp từ Tiktok của đối tượng Nguyễn Tấn Phúc. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Qua công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh, Công an Thành phố phát hiện tài khoản TikTok có tên “A Tý tiktok” đăng tải nhiều bài viết kèm video có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Tấn Phúc là người thực hiện các video trên.

Đối tượng Phúc đã quay video thể hiện nội dung hướng dẫn người khác thực hiện những hành vi liên quan đến mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó đăng tải trên nền tảng TikTok.

Cơ quan Công an xác định việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để phổ biến nội dung liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về ma túy là vấn đề đặc biệt đáng lo ngại, bởi có nguy cơ khiến người tiếp nhận, nhất là thanh thiếu niên, hình thành nhận thức sai lệch, xem nhẹ tác hại của ma túy và các hậu quả pháp lý khi tham gia hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy./.