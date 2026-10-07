Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây án mạng tại xã Năm Căn

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2022, Trần Chí Công có quan hệ tình cảm và chung sống với chị N.T.L.H cùng 3 người con riêng của chị H. Do phát sinh mâu thuẫn tình cảm nhưng chưa được giải quyết, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tại nhà chị H. tấn công chị H. cùng các con của chị. Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn phối hợp lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, cháu V.N.T.K, con chị H. bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Chị H. cùng một người con khác phải cấp cứu, điều trị.

Công an xã Năm Căn cùng lực lượng chức năng và người dân địa phương khống chế Trần Chí Công tại hiện trường ở ấp 3, xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) sau khi xảy ra vụ việc. (Ảnh: H.Đ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra nguyên nhân và diễn biến vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Chí Công để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo cơ quan Công an, Trần Chí Công không có tiền án, tiền sự, không sử dụng ma túy. Trước khi xảy ra vụ án, Công có lý lịch của một công dân bình thường. Tuy nhiên, do không kiểm soát được cảm xúc trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công đã thực hiện hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại cơ quan Công an, Công đã thừa nhận hành vi của mình và thể hiện sự ân hận. Tuy nhiên, hậu quả của vụ việc đã xảy ra là không thể khắc phục, khi một cháu bé tử vong và những người khác bị thương.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, chủ động kiểm soát cảm xúc và lựa chọn cách giải quyết phù hợp khi phát sinh mâu thuẫn. Tuyệt đối không sử dụng hung khí, đe dọa hoặc hành hung người khác để giải quyết bất đồng.