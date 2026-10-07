Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng gây án mạng tại xã Năm Căn

Thượng tá Nguyễn Chí Nam, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết kết quả ban đầu xác minh vụ việc: Đối tượng Trần Chí Công có quan hệ tình cảm và chung sống với chị N.T.L.H (sinh năm 1987) cùng 3 người con riêng của chị H từ năm 2022.

Do phát sinh mâu thuẫn tình cảm, ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tại nhà chị H. tấn công chị H. và các con.

Phát hiện vụ việc, Công an xã Năm Căn cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Công an xã Năm Căn cùng lực lượng chức năng khống chế đối tượng Trần Chí Công tại hiện trường vụ án ở Ấp 3, xã Năm Căn, ngày 5/10.

Hậu quả, cháu V.N.T.K (sinh năm 2020) bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện; chị H. và cháu V.N.B.C (sinh năm 2015) bị thương, đang được cấp cứu, điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ án.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Chí Công để điều tra về hành vi “Giết người”.

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau, lấy lời khai Trần Chí Công tại cơ sở giam giữ.

Theo cơ quan công an, Trần Chí Công không có tiền án, tiền sự và không sử dụng ma tuý. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, đối tượng không kiểm soát được hành vi, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định pháp luật./.