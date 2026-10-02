Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh người thương tích 47%

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt bị can Đào Phước Tài.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/9/2026, Đào Phước Tài đến chỗ ở của ông Đặng Văn Thành tại tổ 8, ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền để uống rượu. Trong lúc nhậu, Tài xin phép ông Thành nghỉ để về nhà nhưng ông Thành không đồng ý và có lời lẽ chửi mắng, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Căng thẳng lên cao, ông Thành cầm dao định chém Tài. Thấy vậy, Tài lấy một khúc gỗ đánh liên tiếp nhiều cái vào người và đầu ông Thành gây thương tích nặng. Sau khi gây án, Tài bỏ về nhà, còn nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Đặng Văn Thành là 47%.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.