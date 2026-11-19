Theo Phòng An ninh mạng - Công an TP Hồ Chí Minh, tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực.

Nguyễn Thế Trường (SN 1987, ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM) là đối tượng đã tạo lập và sử dụng tài khoản TikTok “Natipong SritongIn”. Trường đã tự quay và đăng tải nhiều đoạn video clip có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội với lời lẽ thô tục, thách thức người xem.

Chỉ rà soát ngẫu nhiên 5 video, Cơ quan Công an xác định các đoạn video này đã thu hút tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem, hàng nghìn lượt chia sẻ.

Cơ quan chức năng xác định các video Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Trường khai nhận đã cố ý đăng các video trên để tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok nhằm kiếm tiền. Trong các buổi phát trực tiếp, người xem có thể tặng vật phẩm ảo và Trường đã nhận tiền từ nền tảng thông qua việc quy đổi các vật phẩm ảo này.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường để tiếp tục điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân TP đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Công an TP HCM yêu cầu người quản lý tài khoản, người sáng tạo nội dung chấm dứt việc đăng tải, phát tán nội dung kích động, cổ xúy bạo lực để câu kéo người xem, nhận quà tặng hoặc thu lợi. Cơ quan Công an sẽ kiên quyết xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an TP đề nghị người dân khi phát hiện video có dấu hiệu đe dọa, kích động bạo lực, hãy lưu đường dẫn, sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Không đăng lại video hoặc chia sẻ đường dẫn công khai khiến nội dung vi phạm tiếp tục lan truyền.