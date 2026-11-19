Khởi tố, bắt tạm giam chủ tài khoản TikTok 'Natipong SritongIn'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thế Trường (SN 1987, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh này đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoi-to-bat-tam-giam-chu-tai-khoan-tiktok-natipong-sritongin-post676253.antd