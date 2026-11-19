Đối tượng Nguyễn Thế Trường làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Giám đốc và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng - Công an Thành phố đã chủ động nắm tình hình, phát hiện tài khoản TikTok “Natipong SritongIn” đăng tải nhiều video có dấu hiệu kích động, cổ xúy bạo lực.

Vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, Phòng An ninh mạng Công an TP.HCM phát hiện tài khoản TikTok trên đăng tải nhiều video có nội dung kích động, cổ xúy bạo lực. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định Trường là người tạo lập và sử dụng tài khoản này.

Các video do Trường tự quay, đăng tải có lời lẽ thô tục, thách thức người xem, thậm chí đe dọa người bình luận nếu gặp ngoài đời. Chỉ qua rà soát ngẫu nhiên 5 video, cơ quan chức năng ghi nhận tổng cộng hơn 1,45 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trường khai nhận đăng tải những video trên nhằm tăng lượt xem, thu hút người theo dõi các buổi thi đấu trực tuyến (PK) trên TikTok để kiếm tiền từ việc quy đổi quà tặng ảo.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Trường. (Ảnh: Công an cung cấp)

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thế Trường. VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.

Công an TP.HCM khuyến cáo người sáng tạo nội dung không đăng tải, phát tán các video kích động, cổ xúy bạo lực để câu kéo lượt xem, nhận quà tặng hoặc trục lợi; đồng thời đề nghị người dân kịp thời báo tin cho cơ quan Công an khi phát hiện nội dung vi phạm.