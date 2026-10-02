Khởi tố, bắt tạm giam chủ tài khoản kênh TikTok 'Minh Sầm Sơn'

Đối tượng Hoàng Quốc Minh làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 2-10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quốc Minh (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn),về hành vi Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thanh Hóa, phát hiện vào đầu tháng 9-2026, Hoàng Quốc Minh (tức “Minh Sầm Sơn”) có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên không gian mạng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội mua bán trái phép ma túy, trở về địa phương, Minh xây dựng kênh TikTok để phát trực tiếp, đăng tải các hình ảnh giang hồ có hình xăm trổ, bạo lực để thu hút người xem và kiếm tiền từ hoạt động này.

Để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người cùng tham gia các phiên thách đấu (thường gọi là PK Live). Các bên kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua và thỏa thuận người thua phải thực hiện “hình phạt” là các hành động nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ nguy hiểm được đẩy lên theo số tiền, quà tặng nhận được.

Các tang vật liên quan vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả, để lôi kéo người xem tiếp tục chuyển tiền.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Quốc Minh, lực lượng công an thu giữ nhiều công cụ, phương tiện phục vụ hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những người có liên quan.