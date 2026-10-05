Khởi tố, bắt tạm giam bị can trộm xe Exciter

Bị can Nguyễn Văn Long (ảnh Công an cung cấp).

Ngày 5/10/2026, thông tin từ Công an xã Đa Kia, TP Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Long (SN 1997, trú thôn Bù Tam, xã Đa Kia, TP Đồng Nai) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 21/7/2026, lợi dụng lúc anh L.T.H. (SN 2003, thường trú thôn Bù Ha, xã Đa Kia) không quản lý tài sản, Long đã lén lút lấy trộm một xe mô tô Yamaha Exciter 150, biển kiểm soát 66F2-05316.

Sau thời gian điều tra, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Long về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định tố tụng nói trên đã được VKSND khu vực 13, TP Đồng Nai phê chuẩn theo quy định.

Qua vụ việc, Công an xã Đa Kia khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản, nhất là phương tiện giao thông; không chủ quan trong việc quản lý tài sản cá nhân. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có thông tin liên quan hoạt động của tội phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.