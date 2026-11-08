Khởi tố, bắt tạm giam bị can đâm người sau mâu thuẫn tại đám giỗ

Cơ quan công an tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Đình Tú. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Đình Tú (30 tuổi, thường gọi là “Đỏ em”, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 26/8, Tú đến dự đám giỗ tại nhà một người quen ở thôn Bãi Giếng 1, xã Cam Lâm. Trong lúc dự tiệc, Tú xảy ra mâu thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại và xô xát với anh H.V.T. (40 tuổi, trú tại xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa). Vụ việc chỉ tạm dừng khi được những người có mặt tại đám giỗ can ngăn, sau đó Tú rời đi.

Tuy nhiên, thay vì bình tĩnh giải quyết, Tú đã mang theo một con dao quay lại địa điểm tổ chức đám giỗ. Tại đây, bị can dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến anh T. bị thương nặng. Kết quả giám định pháp y sau đó xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể lên đến 50%.

Sau quá trình thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ chứng cứ, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành bắt giữ Võ Đình Tú.

Theo hồ sơ của Công an xã Cam Lâm, trước khi gây án, Tú từng có tiền sự về hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời từng nhiều lần bị cơ quan chức năng địa phương triệu tập nhắc nhở, giáo dục.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.