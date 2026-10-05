Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng dàn cảnh dùng kiếm cướp xe mô tô

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc bị bắt giữ

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 29-9, Trương Ngọc Thái cùng nhóm 7 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô tại địa bàn phường Tam Kỳ. Khi lưu thông trên đường Phan Châu Trinh, nhóm gặp anh H.T.D. (2008, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) đang điều khiển xe mô tô Honda Winner. Lúc này, Thái nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của anh D. và rủ các đối tượng còn lại cùng tham gia.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm đối tượng đã bàn bạc, thống nhất kế hoạch dụ bị hại đến khu vực vắng người trên đường Võ Chí Công. Các đối tượng dựng lên câu chuyện giả về một cuộc hẹn giải quyết mâu thuẫn nhằm tạo lòng tin, khiến anh D. đồng ý đi cùng.

Trên đường di chuyển đến địa điểm đã chọn, nhóm lấy 2 thanh kiếm dạng Katana làm hung khí, đồng thời đón thêm Lê Nguyên Phước nhập nhóm. Sau khi được thông báo về kế hoạch đánh và cướp xe của anh D., Phước đồng ý tham gia.

Khi đến khu vực tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch, các đối tượng lập tức ra tay. Lê Phúc Khánh bất ngờ kẹp cổ, kéo anh D. ngã khỏi xe. Cùng lúc đó, Đinh Tuấn Anh và Lê Nguyên Phước dùng 2 thanh kiếm mang theo tấn công liên tiếp, gây nhiều thương tích tại vùng lưng, đùi và mông của bị hại.

Bị tấn công bất ngờ, anh D. tìm cách bỏ chạy thoát thân, để lại chiếc Honda Winner tại hiện trường. Trương Ngọc Thái sau đó chiếm đoạt chiếc xe rồi cùng đồng bọn nhanh chóng rời khỏi khu vực gây án.

Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, các đối tượng đưa xe đến khu vực nhà văn hóa khối phố Hương Trà cất giấu, tháo biển kiểm soát nhằm che giấu nguồn gốc tài sản và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng điều tra, truy xét, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng. Quá trình khám phá vụ án, lực lượng Công an thu giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, biển kiểm soát 92C1-244.84 cùng 3 xe mô tô có liên quan.

Đối với Nguyễn Hoàng Gia B. (2013), do thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hiện Phòng CSHS đang phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

X.SƠN