Ngày 26/11, Công an tỉnh Sơn La thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với VKSND tỉnh Sơn La thi hành "quyết định khởi tố bị can", "lệnh bắt bị can để tạm giam" đối với 6 đối tượng, để điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Công an tỉnh Sơn La đọc lệnh bắt bị can để tạm giam. (Ảnh: CACC).

Các bị can từng là công chức địa chính, lãnh đạo UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (nay là xã Vân Hồ), cán bộ thẩm định hồ sơ, Phó giám đốc, Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Giai đoạn từ năm 2021 - 2023, các bị can trên không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ), tỉnh Sơn La đã cấp 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đảm bảo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 2.520.205.882 VNĐ.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của các đối tượng. (Ảnh: CACC).

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Sơn La mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật.