Cơ quan CSĐT thi hành các lệnh tố tụng đối với bị can Trịnh Quốc Công và Hà Thế Long (từ trái sang). (dấu X)

Bị can Sồng A Ria - Công chức địa chính xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ) (dấu X).

Bị can Lý Bá Nam, nguyên Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Vân Hồ (dấu X) .

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Giai đoạn từ năm 2021 - 2023 các bị can trên đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao trong thực hiện quy trình, thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ (lần đầu) tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (cũ), dẫn đến việc cấp 7 Giấy CNQSDĐ không đảm bảo quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 2.520.205.882 VNĐ.

Bị can Ngô Văn Tho, viên chức Chi nhánh VPĐKĐĐ (áo khoác nâu).

Bị can Ngô Văn Tho, viên chức Chi nhánh VPĐKĐĐ (áo khoác nâu) và bị can Tếnh A Chìa, nguyên Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ cũ (áo khoác xanh).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La và Viện KSND tỉnh Sơn La tiến hành khám xét cơ quan làm việc của các bị can theo quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng khác liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.