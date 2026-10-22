Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ xã Hợp Kim ở Phú Thọ

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh khởi tố Hoàng Văn Lộc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp).

Tối 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ xã Hợp Kim về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Hoàng Văn Lộc (SN 1971, trú tại tổ dân phố 3, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim. Trước khi sáp nhập, ông Lộc giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình (cũ).

Bị can thứ hai là Đinh Thanh Tùng (SN 1973, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ) Chủ tịch UBND xã Hợp Kim. Trước khi sáp nhập, ông Tùng là Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình (cũ). Bị can thứ ba là Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983, trú tại thôn Vôi, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh khởi tố bị can đối với Đinh Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Hợp Kim (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp).

Trước đó, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự. Các vụ án xảy ra tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ.

Bốn bị can bị khởi tố gồm Phùng Sơn Hải (SN 1969, trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội) Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại 336.

Hai bị can còn lại là Nguyễn Trung Vựng (SN 1976, trú tại thôn Gián Khẩu, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình) Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn (SN 1993, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Kim 889.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là những trường hợp có hành vi bao che, tiếp tay cho sai phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.