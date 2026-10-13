Khởi tố, bắt tạm giam 2 thanh niên sau vụ hỗn chiến tại quán Karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đ.Q.V. (30 tuổi) và K.V.Q. (23 tuổi), cùng trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng ngày 8/8/2026, tại quán karaoke Minh Hân (thôn Vĩnh An, xã Bình Sơn), từ những mâu thuẫn nhỏ không liên quan trực tiếp đến bản thân, K.V.Q. đã dùng tay đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt của Đ.Q.V., gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 20%.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Bị đánh, Đ.Q.V. đã rút dao mang theo từ trước và đâm nhiều nhát vào đối phương, khiến K.V.Q. bị thương tích 41%.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố cả hai đối tượng về tội "Cố ý gây thương tích". Trong đó, Đ.Q.V. bị khởi tố theo điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự và bị tạm giam 4 tháng; K.V.Q. bị khởi tố theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, tạm giam 3 tháng.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, kiềm chế trong giải quyết mâu thuẫn, tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc hung khí bởi chỉ một phút nóng giận có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, tính mạng và trách nhiệm pháp lý.