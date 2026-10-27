Khởi tố, bắt tạm giam 2 thanh niên chém người, gây rối ở khu dân cư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 2 đối tượng gồm V.V.H (sinh năm 2005, trú thôn Cửu Lợi 2, xã Cam Lâm) và N.T.Q.A (sinh năm 2008, trú thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Lâm) để tiếp tục điều tra, xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng V.V.H xác định vị trí vứt dao sau khi gây án.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.Đ (sinh năm 2008, trú thôn Xuân Lập, xã Cam Hiệp) và V.V.T (sinh năm 2007, trú thôn Suối Cốc, xã Cam Hiệp) để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 3-6, do những mâu thuẫn, khiêu khích và thách thức đánh nhau từ trước, hai nhóm thanh niên đã thực hiện hành vi đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư thôn Xuân Lập (xã Cam Hiệp), gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trong quá trình ẩu đả, V.V.H và N.T.Q.A đã dùng dao tự chế chém, đánh gây thương tích cho 3 nạn nhân với tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 1%, 2% và 10%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.