Khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo doanh nghiệp lừa đảo hơn 430 tỉ đồng

Ngày 6.11, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty này, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng)

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án bất động sản không có thật mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”.

Sau đó, nhóm này tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, tổng số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 430 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. Đà Nẵng đề nghị những khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an, sớm liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Người tiếp nhận là Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905567992.