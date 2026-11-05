Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trường Thịnh (sinh năm 1997, trú Tổ dân phố 12, phường Bảo An) và Cao Trịnh Quỳnh Như (sinh năm 2005, trú thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Trường Thịnh.

Trước đó, đêm 3-10, tại khu vực thôn Ninh Quý 3, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng trên đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua quá trình điều tra, xác minh và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Cao Trịnh Quỳnh Như.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Cơ quan công an đề nghị người dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phát hiện và tham gia tố giác tội phạm, đặc biệt là các hành vi tổ chức, chứa chấp hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng chức năng là yếu tố quan trọng nhằm giữ gìn an ninh, trật tự và bình yên cho cộng đồng, góp phần xây dựng địa bàn xã Phước Hậu nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung ngày càng an toàn, văn minh.