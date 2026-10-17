Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sau vụ gây rối tại quán nhậu ở Quảng Trị

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ngô Kiều Hưng (35 tuổi) và Lê Huỳnh Đức (30 tuổi), cùng trú tại thôn Thiết Sơn, xã Tuyên Phú - để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan chức năng phối hợp thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng tại quán nhậu.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/9, Ngô Kiều Hưng và Lê Huỳnh Đức cùng một số thanh niên địa phương đến uống bia, rượu tại quán của bà Nguyễn Thị Ánh ở thôn Thiết Sơn, xã Tuyên Phú.

Trong quá trình ăn nhậu, giữa Hưng và Đức xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến các hành vi có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng tại Quảng Trị.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuyên Phú triển khai lực lượng xác minh, thu thập thông tin, làm rõ những người liên quan và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ việc.

Sau hơn một tháng điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hưng và Đức. Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Quảng Trị phê chuẩn, các quyết định, lệnh tố tụng được thi hành theo quy định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.