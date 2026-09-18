Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trong vụ chém người ở Long Xuyên

Bị can Lê Phước Tuấn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 8/4, tại khóm Đông Phú, phường Long Xuyên, Dương Văn Khánh (sinh năm 2010) nói Tuấn chém Trần Gia Bảo (sinh năm 2009) do có mâu thuẫn từ trước. Tuấn rủ Thái cùng đi, sau đó dùng dao chém Bảo khi nạn nhân bỏ chạy, gây thương tích 6%.

Khánh được xác định chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được gia đình bảo lãnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.