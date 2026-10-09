Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can cướp giật tài sản trước cổng trường

Hình ảnh hai đối tượng áp sát, giật sợi dây chuyền vàng của người phụ nữ.

Trước đó, chiều ngày 28/9/2026, bà N.T.V.H. dừng xe trước khu vực Trường THCS Phú Lợi, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ để đón con thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi trên một xe môtô áp sát, giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng khoảng 2,5 chỉ đang đeo trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà H. đến Công an phường Phú Lợi trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi phối hợp Cục nghiệp vụ và Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, rà soát thông tin liên quan, tập trung truy xét các đối tượng, phương tiện có liên quan. Qua đó, lực lượng Công an xác định Nguyễn Tấn Sử và Ông Tấn Tính là những đối tượng nghi vấn.

Bị can Nguyễn Tấn Sử (bên trái) và Ông Tấn Tính. (Ảnh:CA)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi thực hiện hành vi, Tính đến nhà Sử rủ đi “kiếm tiền”. Sau đó, cả hai sử dụng xe môtô của Sử, thay đổi biển số xe nhằm che giấu phương tiện. Hai đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Phú Lợi để tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản.

Khi đến trước Trường THCS Phú Lợi, Sử phát hiện một phụ nữ đang dừng xe, trên cổ có đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Sử điều khiển xe áp sát, dùng tay giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó, Sử đưa sợi dây chuyền vừa chiếm đoạt được cho Tính cầm giữ.

Tính mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng trên địa bàn phường Phú Lợi bán được hơn 14 triệu đồng. Số tiền này được hai đối tượng chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Tấn Sử và Ông Tấn Tính khai nhận hành vi nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Sử và Ông Tấn Tính về tội “Cướp giật tài sản”, quy định tại Điều 171 Bộ luật Hình sự.