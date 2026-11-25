Các đối tượng liên quan đến 2 vụ gây rối

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 8-11, trên địa bàn phường Thanh Khê xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự. Ngay sau khi hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định, xuất phát từ những lời khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, 9 đối tượng đã rủ rê, tụ tập, chuẩn bị hung khí, sử dụng 4 xe mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường để tìm nhóm thanh niên có tên “Nam Trân” nhằm giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Trong quá trình di chuyển, các đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, điều khiển xe với tốc độ trên 80 km/giờ, liên tục nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, gây náo loạn đường phố, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và đe dọa an toàn của người đi đường.

Mở rộng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS tiếp tục xác định 4 đối tượng trong nhóm trên còn liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào rạng sáng 2-9, cùng với 11 đối tượng khác.

Cụ thể, tối 1-9, tại một quán cà phê trên đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê, một nhóm thanh thiếu niên đã rủ rê, lôi kéo thêm người, tập hợp thành nhóm 15 đối tượng để tìm các nhóm thanh niên khác gây sự, đánh nhau. Đến rạng sáng hôm sau, cả nhóm mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao qua nhiều tuyến đường, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, bất chấp nguy hiểm và các quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã tạm giữ 5 xe mô tô, 1 bình xịt hơi cay, 1 cây kiếm katana và 1 dao tự tạo dài khoảng 1,75 m.

Từ hai vụ việc trên, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ 20 đối tượng có liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 16 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Việc nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố.

X.SƠN