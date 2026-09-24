Khởi tố, bắt giam nhiều đối tượng đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả tài liệu để 'chạy', hợp thức hóa sai phạm

Cơ quan CSĐT khởi tố các đối tượng có liên quan.

Làm rõ đường dây “chạy” thủ tục

Theo Phòng CSKT, lĩnh vực trật tự đô thị, cấp điện, cấp nước gắn trực tiếp với cuộc sống hằng ngày của người dân nên một thủ tục được giải quyết đúng quy định có thể giúp người dân ổn định cuộc sống. Ngược lại, nếu cán bộ lợi dụng vị trí công tác để vòi vĩnh, nhận tiền, tạo điều kiện trái quy định, những hành vi tưởng như nhỏ lẻ lại có thể tạo ra hệ lụy lớn, làm phát sinh tâm lý bức xúc và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Từ yêu cầu đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng CSKT đã tập trung rà soát, nắm tình hình, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến dịch vụ công, dịch vụ dân sinh thiết yếu.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, yêu cầu lực lượng Công an thành phố tiếp tục chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là những hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Quan điểm xuyên suốt là những sai phạm phải được xác minh khách quan, làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không để các hành vi vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

Bám sát chỉ đạo này, Phòng CSKT đã kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ. Quá trình điều tra từng bước làm rõ nhiều nhóm đối tượng có liên quan đến việc nhận tiền để bỏ qua sai phạm, “chạy” thủ tục và hợp thức hóa hồ sơ nhằm được hưởng các dịch vụ không đủ điều kiện theo quy định.

Sau thời gian điều tra, ngày 19-9-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án: “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, số cán bộ này đã nhận tiền để bỏ qua hoặc xem xét không xử phạt đối với sai phạm của nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn. Việc lợi dụng nhiệm vụ được giao để nhận tiền, tạo điều kiện cho các công trình vi phạm tồn tại không chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý Nhà nước mà còn tác động trực tiếp đến trật tự, mỹ quan đô thị.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố 5 đối tượng có hành vi làm giả hồ sơ, giấy tờ; đưa và môi giới hối lộ cán bộ Nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước trái quy định.

Một nhóm khác gồm 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ, nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Các kết quả điều tra bước đầu cho thấy hành vi sai phạm không chỉ diễn ra ở một khâu mà có sự liên quan giữa người có nhu cầu giải quyết thủ tục, người môi giới, người làm giả hồ sơ và cán bộ có trách nhiệm giải quyết. Chính vì vậy, việc xử lý vụ án được cơ quan điều tra thực hiện theo hướng làm rõ toàn bộ quá trình, vai trò của từng cá nhân và những người có liên quan.

Siết kỷ cương từ những việc sát sườn với người dân

Điểm đáng chú ý trong vụ án là các sai phạm được phát hiện ở những lĩnh vực rất gần gũi với đời sống thường nhật, như: xây dựng, sửa chữa nhà ở, cấp điện, cấp nước. Đây cũng là những thủ tục mà người dân, doanh nghiệp thường xuyên phải tiếp xúc với cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, lực lượng Công an Đà Nẵng xác định đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực không chỉ tập trung vào những vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, mà còn phải chủ động phát hiện, xử lý những hành vi nhũng nhiễu, vòi vĩnh, nhận tiền trái quy định ngay từ cơ sở. Bởi nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, những hành vi tưởng chừng “nhỏ lẻ” có thể diễn ra dai dẳng, tạo thành thói quen tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và làm suy giảm hiệu lực quản lý Nhà nước.

Việc Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố nhiều nhóm bị can trong vụ án thể hiện tinh thần chủ động đấu tranh, xử lý nghiêm sai phạm theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Công an thành phố. Qua đó góp phần giữ vững kỷ cương trong hoạt động công vụ, bảo đảm các dịch vụ thiết yếu được cung cấp đúng quy định, công khai, minh bạch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ hành vi, vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục xác minh những trường hợp có dấu hiệu sai phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, việc kiên quyết phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu trong những lĩnh vực trực tiếp phục vụ người dân không chỉ nhằm xử lý một vụ án cụ thể, mà còn góp phần củng cố kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và xây dựng môi trường dịch vụ công minh bạch, lành mạnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Liên quan vụ việc trên, lãnh đạo Đảng ủy - UBND phường Hòa Khánh đã họp và chỉ đạo các nội dung như sau: Yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm việc xử lý khách quan, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục. Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy phường tiến hành các thủ tục khai trừ Đảng đối với 7 đảng viên trong số 8 viên chức người lao động bị khởi tố, bắt tạm giam. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị lên quan nghiêm túc phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc.